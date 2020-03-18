AB, koronavirüs salgınıyla mücadelede yardımlarından dolayı Çin'e 'minnettar'

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tıbbi malzeme desteğinden dolayı Çin'e "minnettar" olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter'dan yayımladığı video mesajda, Çin Başbakanı Li Kıçiang ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Li'nin AB'ye 2 milyon cerrahi maske, 200 bin N95 maske ve 50 bin test kiti sağlayacağını duyurduğunu belirten von der Leyen, AB'nin de ocak ayında Çin'e 50 tondan fazla malzeme yardımında bulunduğunu anımsattı.

Spoke with 🇨🇳PM Li Keqiang who announced that China will provide 2 mil surgical masks, 200,000 N95 masks & 50,000 testing kits. In January, the 🇪🇺helped 🇨🇳by donating 50 tonnes of equipment. Today, we're grateful for China's support. We need each other's support in times of need. pic.twitter.com/2Vsw9p50Ej — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 18, 2020

Von der Leyen, "Bugün Çin'e minnettarız. İhtiyaç zamanlarında birbirimizin desteğine ihtiyacımız var" dedi.