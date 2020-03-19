İtalya'da krematoryumlar kayıplarla baş edemiyor: Ordu tabut taşımak için devrede

İtalya’nın kuzeyindeki Bergamo kentinde, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin cansız bedenlerinin yakıldığı krematoryumların kapasitesi doldu. Ansa haber ajansının aktardığına göre yetkililer tabutlarının başka şehirlere gönderileceğini açıkladı, nakil işlemi içinde orduya ait araçlar kullanıldı.

The Italian city of Bergamo, one of the worst-hit by the coronavirus outbreak, is having to transport its dead out of the city as its crematorium is struggling to cope https://t.co/DvmPHUBvLR — Sky News (@SkyNews) March 19, 2020

'24 saat tam kapasite çalışıyoruz'

Düzinelerce tabut, peş peşe hareket eden ordu araçlarıyla Bergamo'dan Modena, Acqui Terme, Domodossola, Parma, Piacenza ve diğer şehirlerdeki krematoryumlara taşındı.

Cansız bedenler yakıldıktan sonra küllerin Bergamo’ya geri getirileceği belirtildi.

Yerel yetkililer, "Bergamo krematoryumu günde 24 saat tam kapasite çalışıyor, 25 ölü yakabiliyor. Kapasitemizin, son birkaç günde açıklanan verilere dayanamayacağı ortada” dedi.

© AFP 2020 / STRINGER Ölümlü vakaların katlanarak yükseldiği İtalya’da, hem talep çok yüksek olduğu için hem de salgın önlemleri sürdüğü için pek çok aile cenazesini defnedemiyor.

Birçok kişi test yapılamadan yaşamını yitiriyor

Bergamo’daki son verilere göre en az 93 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, 1245 kişide virüs saptandı. Ancak Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori, birçok insanın test edilmeden önce öldüğünü, dolayısıyla ölüm oranının daha fazla olabileceğini belirtti.

Reuters muhabiri saat başı iki cenazeye tanık olduğunu aktarırken, hem talep çok yüksek olduğu için hem de karantina sürdüğü için pek çok aile cenazesini defnedemiyor. Tabutlar hastane morglarında ya da mezarlıklardaki kiliselerde bekletiliyor.

Ölümlü vakaların katlanarak yükseldiği İtalya’da şimdiye kadar 2 bin 978 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 35 bin 713’e ulaştı.