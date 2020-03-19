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13:59 19 Mart 2020
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    İtalya'da krematoryumlar kayıplarla baş edemiyor: Ordu tabut taşımak için devrede

    © REUTERS / FLAVIO LO SCALZO
    Avrupa
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (999)
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    Çin’den sonra koronavirüs salgınının en fazla kayba yol açtığı İtalya’nın Bergamo kentindeki krematoryumlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle, cansız bedenlerin şehir dışına taşınması üzerine askeri araçlar devreye girdi.

    İtalya’nın kuzeyindeki Bergamo kentinde, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin cansız bedenlerinin yakıldığı krematoryumların kapasitesi doldu. Ansa haber ajansının aktardığına göre yetkililer tabutlarının başka şehirlere gönderileceğini açıkladı, nakil işlemi içinde orduya ait araçlar kullanıldı.

    '24 saat tam kapasite çalışıyoruz'

    Düzinelerce tabut, peş peşe hareket eden ordu araçlarıyla Bergamo'dan Modena, Acqui Terme, Domodossola, Parma, Piacenza ve diğer şehirlerdeki krematoryumlara taşındı.

    Cansız bedenler yakıldıktan sonra küllerin Bergamo’ya geri getirileceği belirtildi.

    Yerel yetkililer, "Bergamo krematoryumu günde 24 saat tam kapasite çalışıyor, 25 ölü yakabiliyor. Kapasitemizin, son birkaç günde açıklanan verilere dayanamayacağı ortada” dedi.

    © AFP 2020 / STRINGER
    Ölümlü vakaların katlanarak yükseldiği İtalya’da, hem talep çok yüksek olduğu için hem de salgın önlemleri sürdüğü için pek çok aile cenazesini defnedemiyor.

    Birçok kişi test yapılamadan yaşamını yitiriyor

    Bergamo’daki son verilere göre en az 93 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, 1245 kişide virüs saptandı. Ancak Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori, birçok insanın test edilmeden önce öldüğünü, dolayısıyla ölüm oranının daha fazla olabileceğini belirtti.

    Reuters muhabiri saat başı iki cenazeye tanık olduğunu aktarırken, hem talep çok yüksek olduğu için hem de karantina sürdüğü için pek çok aile cenazesini defnedemiyor. Tabutlar hastane morglarında ya da mezarlıklardaki kiliselerde bekletiliyor.

    Ölümlü vakaların katlanarak yükseldiği İtalya’da şimdiye kadar 2 bin 978 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 35 bin 713’e ulaştı.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (999)
    Etiketler:
    Cansız beden, Krematoryum, Askeri araç, Tabut, Salgın, Koronavirüs, Bergamo, İtalya
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