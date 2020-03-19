Fransa: Salgın korkusu yüzünden işe gitmek istemeyen çalışanları maaşla tehdit eden Amazon'a tepki

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, koronavirüse yakalanmaktan korktuğu için işe gitmeyi reddeden çalışanlara maaş ödemeyeceği öne sürülen Amazon’a tepki gösterdi. Le Maire, şirketin baskısının ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi.

Avrupa’da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransa’da hayat adeta dururken, online alışveriş devi Amazon’un ülkenin kuzeyindeki Douai bölgesinde bulunan dağıtım merkezinde çalışan bin 700 kişiden 200’ü hastalık korkusu nedeniyle salı günü işe gitmeyi reddetti.

Sendika kaynakları ayrıca şirketin Montelimar bölgesindeki fabrikasında tam zamanlı çalışan işçilerin yarısının da çarşamba günü mesailerini yarıda bıraktığını belirtti.

Çalışma kanunu bu hakkı tanıyor

İşçiler, çalışma kanunda yer alan ve sağlık ya da güvenlik riski söz konusu olduğunda ‘işe gitmeyi reddetme’ hakkı tanıyan maddeyi dayanak gösterdi.

Ancak sendika yetkilileri, şirket yönetiminin, işe gitmeyenlere ücret ödenmeyeceğini söylediğini açıkladı.

'Bu baskı kabul edilemez'

Fransa Ekonomi Bakanıise duruma tepki gösterdi. Inter radyosuna bir açıklama yapan Bakan, “Bu baskı kabul edilemez ve bunu, Amazon’un bilmesini sağlayacağız” dedi.

Salgınla mücadele kapsamında sıkı bir önlem paketini hayata geçiren Fransa hükümeti, kimlerin işe gidebileceğini kurallara bağlamıştı. Buna göre sadece evden çalışması mümkün olmayan kişiler işe gidebilecek ancak işyeri yönetiminin gereken önlemleri aldığından emin olunacak.

Sendikalar: Amazon tedbir konusunda sınıfta kaldı

Sendikaların belirttiğine göre Amazon bu kriterleri yerine getirmek konusunda sınıfta kaldı. Şirket, çalışanlar arasında en az bir metre mesafe bulunması kuralını uygulayamadığı gibi ayrıca yeterli miktarda maske ve dezenfektan da sağlayamadı.

Amazon ise bu açıklamaları reddetti ve hükümetin kurallarına uyduğunu savundu.

Çin, İtalya, İran, İspanya, Almanya ve ABD’nin ardından salgından en çok etkilenen ülke olan Fransa’da şu ana kadar 243 kişi yaşamını yitirdi, 9 bin 58 kişi virüsten etkilendi.