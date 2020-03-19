İtalyan yetkili: Koronavirüs ile savaşta en iyi silah, ülkeler ve insanlar arasındaki dayanışma

Avrupa’da Kovid-19 salgınının en çok can aldığı ve yayıldığı İtalya’da koronavirüs teşhisi konulan Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri, virüsün küresel çapta yenilmesinin devletler ve insanlar arasındaki işbirliği sayesinde mümkün olacağını belirtti.

Geçen hafta sonu Covid-19 testi pozitif çıkan Sileri, Sputnik’e e-posta yoluyla verdiği röportajda koronavirüsün küresel çapta yenilmesini sağlayacak olan şeyin devletler ve insanlar arasındaki dayanışma olduğunu ifade etti.

Sileri, “Bu pandemiyi yenmek için insanlar ve ülkeler arasında sorumluluk ve dayanışma gerekli. Bu, en iyi bilim çevrelerinin birlikte çalışması gerektiği ortak bir mücadele. İşbirliği, şeffaflık ve müşterek çalışma, bu savaşta elimizde olan en iyi silah” ifadelerini kullandı.

İtalya’da son durum

Avrupa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok can aldığı ve yayıldığı İtalya’da son verilere göre 35 binin üzerinde vaka saptandı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise neredeyse 3 bin kişiye ulaştı.

Geçen hafta sonu Çin'den 9 sağlık uzmanından oluşan bir grup Roma'ya gelerek, 30 ton tıbbi malzemeyi teslim etti. Bu haftaysa Çin’den suni solunum cihazları, maske, Kovid-19 test kitleri ve ilaçlar getiren ikinci uçak Milano’ya iniş yaptı.

Bununla birlikte bir Amerikan yardım kuruluşu, İtalya’nın kuzeyindeki Lombardiya'nın Cremona kentinde 60 yataklı bir sahra hastanesinin kurulmasını sağladı. Hastanenin yarından itibaren faaliyete geçmesi bekleniyor.