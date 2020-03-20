Hollanda Başbakanı, vatandaşlarına 'güvence' verdi: 10 yıl yetecek tuvalet kağıdımız var

Hollanda Başbakanı Rutte, ülkesinin 10 yıl yetecek kadar tuvalet kağıdına sahip olduğunu söyleyerek, ''Hepimiz 10 yıl boyunca kaka yapabiliriz' ifadelerini kullandı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, vatandaşlarına tuvalet kağıdı sıkıntısı olmadığını dair güvence verdi.

Koronavirüs salgınına rağmen çalışmak zorunda kalan işçilere destek vermek amacıyla bir süpermarketi ziyaret eden Rutte, oradaki bir müşteriye rafların dolu olduğuna işaret ederek, yeterli tuvalet kağıdına sahip olduğunu söyledi.

''Önümüzdeki 10 yıl boyunca yetecek kadar tuvalet kağıdına sahibiz'' diyen Rutte, ''Hepimiz 10 yıl boyunca kaka yapabiliriz'' ifadelerini kullandı.

Hollanda'daki marketler, geçen haftanın ardından rafları stoktaki mallarda yeniden doldurdu.

Koronavirüsü salgını nedeniyle marketlere akın edilen bazı ülkelerde, tuvalet kağıdı rafları boşalmıştı. Stokların azalmasıyla birlikte kimi ülkelerde tuvalet kağıdı kavgası yaşanmıştı.