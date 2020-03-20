Alkol testini reddedip, 'Koronavirüs taşıyorum' diyerek polislerin suratlarına öksüren sürücüye 10 hafta hapis

Hollanda’da alkol testini koronavirüslü olduğunu söyleyerek reddeden ve polislerin yüzüne öksüren bir kişi 10 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre olay, Leiden kenti yakınlarındaki Noordwijkerhout kasabasında yaşandı.

Çarşamba akşamı trafik kontrolü yapan iki polis memuru, alkollü olduğundan şüphelendikleri 23 yaşındaki sürücüyü durdurdu.

Sürücü, kendisine alkol testi yapmak isteyen iki polise "Koronavirüs taşıyorum" diye bağırıp testi reddetti ve onların yüzüne doğru birkaç kez öksürdü.

Gözaltına alınan sanık, savcılık sorgusunda aptalca davrandığını belirterek özür diledi.

Savcı beş hafta hapsini istedi

Savcı, salgın ortamında ibret olması için zanlının beş hafta hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Ancak hakim, salgın nedeniyle hassas bir dönemde işini yapmaya çalışan görevlileri endişeye sevkettiği gerekçesiyle sanığı 10 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

Hollandalı hakim, sanıkta koronavirüse dair kanıt bulunamadığını belirterek, "Ancak memurlar iki gün boyunca kendilerinin ve ailelerinin hasta olacağı endişesi ile dolaştı. Sanık, salgın uyarı yönergesini ihlal etti" dedi.

Mahkeme tarafından 10 ay boyunca trafikten men edilen sanık, iki polis memuruna 350'şer euro tazminat ödemeye de mahkum edildi.

Hollanda'nın Den Bosch ve Rotterdam kentlerinde de iki kişi, koronavirüs bulaştırma tehdidi nedeniyle gözaltına alındı.