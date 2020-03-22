İspanya’da polis, koronavirüs yasağını delen 'dinozoru' evine gönderdi

Kovid-19 pandemisi nedeniyle gerekmedikçe sokağa çıkmanın yasak olduğu İspanya’nın Murcia bölgesinde dinozor kostümüyle çöp atmaya çıkan bir kişi, polis tarafından fark edilip evine gönderildi.

Dünyada en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkelerden birisi olan İspanya’nın güneydoğusundaki Murcia bölgesinde polis, gerekli durumlar dışında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden ‘T-rex türü bir dinozorla’ karşılaştı.

Watch: Man Under Coronavirus Lockdown Leaves Home Dressed As Dinosaur https://t.co/T4HqEvUWTe — NDTV News feed (@ndtvfeed) March 19, 2020

Dinozor kostümü giymiş vatandaşa yaklaşan polis, çöp atmak için dışarı çıktığı cevabını aldı. Ardından polis, söz konusu vatandaşı evine geri dönmesi için yönlendirdi.

Murcia polisi: Hayvanlar, sadece sahiplerinin gözetiminde sokağa çıkabilirler

Murcia polisi söz konusu olayın görüntülerini paylaştığı Twitter mesajında, “Alarm halinde olduğumuz bu dönemde, hayvanlar sadece sahiplerinin gözetiminde sokağa çıkabilirler. Evcil hayvanlarınızın kendilerini rahatlatabilmeleri için yaptığınız yürüyüşleri kısa tutmaya özen gösterin” uyarısını yaptı.

En estado de alarma se permite el paseo de mascotas acompañadas de una persona, siempre con paseos cortos para hacer sus necesidades.



El que tengas complejo de Tyrannosaurus rex no está contemplado.#quédateencasa pic.twitter.com/C8dWkrvAdm — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) March 16, 2020

​