Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin stok alışveriş yapmaya başladığı Almanya'da Başbakan Angela Merkel de süpermarkette alışveriş yaparken görüntülendi. Koronavirüsle mücadele için 822 milyar euroluk bütçe ortaya koymaya hazırlanan Merkel'in az ürün bulunan sepetindeki 4 şişe şarap dikkat çekti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, süpermarkette evi için alışveriş yaparken görüntülendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok kişinin marketlere hücum edip stok alışverişi yaptığı Almanya'da, Merkel'in sadece birkaç parça ürün satın alması, bu aldığı ürünler arasında 4 şişe şarap bulunması dikkat çekti.

Sık sık kendi alışverişini kendi yapan Merkel’in bugünkü alışverişinde dört şişe şarap, gıda ve hijyen malzemeleri satın aldığı görüldü.

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden Almanya’da bugüne dek 21 bin vaka görülürken 75 ölüm gerçekleşti.

Merkel, koronavirüsle mücadele kapsamında ülkesinde 822 milyar euro’luk ekonomik yardım paketi açıkladı.

Merkel koronavirüs günlerinde alışverişte: Birkaç parça ürün aldığı sepetine 4 şişe şarap ekledi https://t.co/D8hd4ISyzY pic.twitter.com/rS5yVDhXY6 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 22, 2020

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