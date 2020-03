İtalya'da ulusal karantinaya uymayanlar yüzünden deliren belediye başkanlarından klip: Hangi cehenneme gidiyorsunuz?

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi yüzünden ölenlerin sayısı yaklaşık bir ayda 5476'ya ulaşırken, iki haftadan uzun süredir yürürlükte olan ulusal karantina önlemlerine uymayan yurttaşlar belediye başkanlarını adeta delirtiyor.

Bir dizi belediye başkanı halkı evlerinde oturmak yerine dışarı çıktığı için paylar ve tutuklatmakla tehdit eden videolar çekerken, kızgınlıkla arada küfürler savurmaktan kendilerini alamadı. İçlerinden biri sokakta yurttaş kovalarken görüntülerini paylaştı. Bu videoların biraraya getirildiği klip, sosyal medyada yoğun etkileşim yaptı, ama somut etkisinin olup olmayacağı meçhul.

Çeşitli belediye başkanları halka şu seslenişlerde bulundu:

* Mezuniyet partisi vermek isteyenler olduğunu duydum, polis gönderir hepinizi tutuklatırım.

* Sizi yakalayacağım, bir yıl içinde değil, hemen yarın. Ben belediye başkanıysam siz kasabamda dolaşmaya çıkamazsınız. Evden çıkmanızı resmen yasaklama yetkim yok mu, tamam o zaman, toprağa basmanızı yasaklıyorum.

* Hepinize sesleniyorum: Hangi cehenneme gidiyorsunuz? Siz ve köpekleriniz, dışarıda ne halt ediyorsunuz, prostatı azan hanginiz?

* (Sokakta yurttaşların peşinde) Dışarıda pin pon oynayamazsın, eve git, video oyunu oyna. Ben bu kentin belediye başkanıyım, kararnameye uymanı sağlayacağım. Mazeret istemiyorum, eve gitmek zorundasın. Siz, hepiniz, evde kalmak, zorunda-sı-nız. Daha nasıl anlatayım? Sokaklarda kalamazsınız. Haydi eve.

* Eve seyyar kuaför getirmek mi? Kafayı mı yediniz? Tabutunuz kapalı olacak, anlıyor musunuz? Tabuta girerseniz saçlarınızın yapılmış olduğunu kim görecek?

* Sokakta neşeyle yukarı aşağı jogging yapan bir yurttaş gördüm, kendisine bitkin düştüğü gözle görülen bir köpek eşlik ediyordu. Onu durdurup dedim ki "Bak, bu bir film değil. Sen 'Ben Efsaneyim' filmindeki Will Smith değilsin, evine gitmen lazım."

Bu klipten önce Sicilya Adası’ndaki Delia kasabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkanları sert dille eleştiren bir video paylaşmıştı:

İtalyan belediye başkanından tepki: Böyle bir zamanda saçınızı yaptırıp ne yapacaksınız? Birden bire herkes sporsever oluverdi. Muhtemelen en son koşunuzu ilkokulda yapmıştınız. Bir sürü insan dışarı çıkmış mangal yapıyor. Dalga mı geçiyorsunuz?

"Gerekli şeyleri almak için 10 günde bir alışverişe çıkmamız gerekirken, her şey normalmiş gibi her gün alışverişe çıkarsanız her şey nasıl güzel olacak?

Sigara içiyor olabilirsiniz, bu beni ilgilendirmez ama bir çıkışınızda bolca sigara almak yerine her gün sigara almak için markete giderseniz içinde bulunduğumuz durum nasıl düzelecek? Size evde kalmanızı söylediğim halde her gün istasyona gidip benzin alırsanız nasıl düzelecek? Evinize kuaför çağırıp saçınızı yaptırmaya devam ederseniz durum nasıl iyileşecek? Bu durumda saçınıza yaptırmanın ne anlamı var? Hepiniz koşu yapmak için dışarı çıkarsanız durum nasıl düzelecek?

Herkes çok stres altında oluğunu söylüyor. 20 yıldır düzenli olarak koşuyorum. Şehrimizde toplasan 20 koşucu vardı. Şimdi ne oldu da hepiniz koşmaya bu kadar hevesli oldunuz? Koşmayı bu kadar mı seviyorsunuz? En son ilkokulda koşmuşsunuzdur herhalde. Şimdi niye koşuyorsunuz?

Bugün pazar, birçok insan barbekü yapmak için dışarı çıkmış. Barbekü! Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz?

Bir de evlerinde parti yapan insanlar var. Daha bugün gidip onlara engel olmak zorunda kaldım. ‘Biz sağlıklıyız, aynı apartmanda yaşıyoruz’ diyorlar. Virüs böyle yayılır işte. Evde kalmak demek ailenle evde kalmak demektir, komşunla evde parti vermek değil. Ne zamandan beri komşularımıza bu kadar düşkün olduk, onlarla bu kadar yakın olduk.

Bazıları ‘Her şey güzel olacak’ posterleri hazırladıklarını söylüyor. Bir poster yapmak içini 20 kişi bir eve doluştunuz. Virüs işte bu şekilde yayılıyor."