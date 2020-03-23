AB kurumlarında koronavirüsten ilk ölüm

Avrupa Birliği (AB) kurumlarında yeni tip koronavirüs kaynaklı kaynaklı ilk ölüm meydana geldi. Avrupa Parlamentosu (AP) Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Sözleşme ile çalışan bir personelimizin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini üzülerek teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hasta mahremiyeti gerekçesiyle hayatını kaybeden çalışanın isminin açıklanmadığı belirtilen açıklamada, AP'nin Brüksel'deki İnovasyon ve Teknolojik Destek (ITEC) Departmanında çalıştığı bildirilen ancak ülkesi ve kimliği hakkında bilgi verilmeyen personelin 42 yaşında olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca hayatını kaybeden çalışanın yakın iş arkadaşlarında da koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Öte yandan, geçen hafta AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve Brexit müzakerecileri Michel Barnier'ın koronavirüs riski nedeniyle kendilerini tecrit ettikleri duyurulmuştu.