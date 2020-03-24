Ukrayna'da bir vekilde daha koronavirüs tespit edildi

Ukrayna'da iktidar partisi Halkın Hizmetkarı vekili Ruslan Gorbenko'da yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Parti Grup Başkanvekili Yevgenia Kravçuk sosyal medya platformu Facebook'tan yaptığı açıklamada söz konusu durumu doğrularken, vekil Gorbenko'nun hastanede gözetim altında olduğunu bilgisi verildi.

Kravçuk, parti grubu olarak parlamentodaki çalışmalarına devam edeceklerini de ifade etti.

Öte yandan, Ukraynalı vekil Sergey Şahov da geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanmış ve gözetim altına alınmıştı.