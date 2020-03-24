AGİT: Türkiye'de gazetecilerin koronavirüs haberlerinden dolayı gözaltına alınmasından endişeliyiz

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, Türkiye’de birkaç gazetecinin koronavirüs haberleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınmasıyla ilgili endişeli olduklarını dile getirdi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) basın bülteninde, Türkiye’de geçen hafta Bartın’da yayın yapan Halk Gazetesi ve Pusula Gazetesi'nin sahibi Mustafa Ahmet Oktay ile Yazı İşleri Müdürü Eren Sarıkaya dahil 7 gazetecinin gözaltına alındığı belirtildi.

Halihazırda tüm gazeteciler serbest bırakılmış durumda.

Desir, "Türkiye’de, Covid-19 pandemisi haberlerinden dolayı gazetecilerin bir süreliğine gözaltına alınması olaylarından dolayı endişeliyim. Kriz döneminde medya çok önemli rol oynuyor: Topluma önemli bilgi sunuyor, yalan haberlerle mücadele ediyor ve pandemiyle ilgili kamu yararını ilgilendiren sorunlar hakkında bilgi veriyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukukun, sağlık alanındaki mevcut kriz gibi büyük sorunlara yanıt olarak acil tedbirler alma hakkını verdiğini kabul ettiğini kaydeden Desir, "Ancak AGİT üyesi ülkelere hatırlatmak isterim ki, koronavirüse yanıt olarak alınan her türlü acil tedbir orantılı, gerekli ve ayrımcılıktan uzak olmalı" dedi.