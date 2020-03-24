İspanya Savunma Bakanı: Pek çok yaşlı evlerinde ölüme terk edilmiş

Avrupa’da İtalya’dan sonra koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan İspanya’da, pek çok yaşlı insanın evlerinde ölüme terk edildiği ortaya çıktı. Salgınla mücadele için görevlendirilen askerler, gittikleri bazı evlerde yaşlıları yataklarında yaşamlarını yitirmiş bir halde buldu.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, salgınla mücadele ve dezenfekte için göreve çağrılan askeri ilkyardım birliklerinin, pek çok yaşlı insanı yataklarında ölüme terk edilmiş bir halde bulduklarını söyledi.

Robles, “Ziyaretlerinin bazılarında ordu, tamamen terk edilmiş yaşlı insanlarla karşılaştı, hatta bazıları yataklarında yaşamlarını yitirmişti” dedi.

Bu tarzbir tutumun hoş görülemeyeceğini vurgulayan Robles, sorumluluklarını görmezden gelen kişilere karşı yasal süreç başlatılabileceğini açıkladı.

Bakan, “Bu konuda oldukça dobra ve acımasız olacağız ve oldukça açık bir mesajımız var: Kanunun tüm ağırlığı, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin üzerinde olacak” ifadelerini kullandı.

Ülkeyi sarsan haber, yetkililerin 650 bin hızlı test kitini dağıtmaya hazırlandığı sırada geldi. Testler, bakım evlerindeki yaşlılar, salgından en çok etkilenen bölgelerde bulunanlar ve sağlık görevlileri için kullanılıyor.

İspanya’da salgın nedeniyle şimdiye kadar 2 bin 311 kişi yaşamını yitirdi, virüsle enfekte olan kişi sayısı 35 bin 136’ya ulaştı.