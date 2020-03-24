İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin 820'ye yükseldi

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle 743 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 6 bin 820'ye yükseldiği açıklandı. Ülke genelinde 5 bin 249 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 69 bin 176'ya ulaştığı bildirildi.

Ülkede salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıkmasından bu yana ölü ve vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor.