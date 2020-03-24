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23:56 24 Mart 2020
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    Koronavirüs

    Bugüne kadar Avrupa’da koronavirüs nedeniyle toplam 26 Türk hayatını kaybetti

    © AFP 2020 / JOHN MOORE
    Avrupa
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    Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve çok sayıda ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, Avrupa'da bugüne kadar toplam 26 Türk vatandaşı da yaşamını yitirdi.

    Güncel verilere göre, koronavirüs nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği Avrupa'da, 11 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüs
    © AFP 2020 / JOHN MOORE
    Bugüne kadar Avrupa’da koronavirüs nedeniyle toplam 26 Türk hayatını kaybetti

    Türklerin yoğunlukla yaşadığı Almanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra Avusturya ve Belçika'da da virüs kaynaklı ölümler yaşandı.

    Avusturya’da 28 yaşında en genç ölüm

    Avusturya’nın Linz kentinde, yaklaşık 14 yıldır böbrek ve şeker hastalıkları nedeniyle tedavi gören 28 yaşındaki Y.A, geçen pazar günü virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    En yüksek can kaybı Fransa'da

    AA muhabirinin farklı kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Fransa’da 5-24 Mart tarihlerinde koronavirüs nedeniyle 60 yaş üstünde 11 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi. Bu kişilerin, Paris ve Strazburg bölgelerinde ikamet ettikleri belirtildi. 

    Daha önce de Kovid-19’dan 64 yaşındaki bir Türk vatandaşının hayatını kaybetmesiyle Fransa’da yaşamını yitiren toplam vatandaş sayısı 12 oldu.

    Almanya’da 3 kişi

    Almanya'da Kovid-19 nedeniyle 3 Türk hayatını kaybetti. Yerel makamlardan alınan bilgiye göre Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yaşayan 81 yaşındaki F.A, 80 yaşındaki R.Y. ve 81 yaşındaki M.P. koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

    Hollanda 6 Türk vefat etti

    Virüsün Hollanda’da görüldüğü 27 Şubat’tan bu yana 6 Türk öldü.

    Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 66 yaşındaki N.Y, 82 yaşındaki S.A. ve 71 yaşındaki Ş.Ş.Ş’nin virüs nedeniyle hayatlarını kaybettiğini ve definlerin bu ülkede yapılacağını söyledi.

    Dişli ayrıca, Kovid-19 nedeniyle vefat eden 70 yaşındaki A.K, 80 yaşındaki H.Ç. ve 69 yaşındaki Y.H’nin cenazelerinin de Türkiye’ye gönderileceği bilgisini paylaştı.

    Belçika’da 3 Türk

    Belçika’da Türk kökenli 3 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

    Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Bölge Başkanı Basir Hamarat, Flaman bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Erzincanlı bir vatandaşın hastanede Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Öte yandan, Belçika’nın Genk şehrinde yaşayan 74 yaşındaki İ. O’nun da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

    Belçika'da ikamet eden ve ismi açıklanmayan bir Türk vatandaşının daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

    İngiltere

    İngiltere'nin başkenti Londra’da yaşayan H.E, koronavirüs nedeniyle geçen hafta hayatını kaybetti. 55 yaşındaki H.E’nin astım hastası olduğu belirtildi.

    Etiketler:
    Almanya, Avrupa, Koronavirüs, Çin
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