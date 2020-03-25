Salgınla mücadele etmekte zorlanan İspanya NATO'dan yardım istedi

Koronavirüs salgınıyla mücadele etmekte zorlanan İspanya; test kitleri, solunum cihazı ve koruyucu ekipman için NATO’dan yardım istedi.

Koronavirüs kaynaklı ölüm vakalarında Çin’i bile geride bırakan İspanya, adeta çökme noktasına gelen sağlık sistemine destek amacıyla NATO’dan yardım talep etti.

Silahlı Kuvvetler Başkanı Miguel Villarroya, uluslar arası yardım düzenlemelerinin bir parçası olarak NATO ortaklarından koronavirüs test kitleri, solunum cihazları ve koruyucu giysiler istediklerini duyurdu. Villarroya, gelecek yardımın siviller için kullanılacağını da belirtti.

İspanya’da son 24 saat içinde koronavirüs salgını nedeniyle 738 kişi daha yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 3 bin 434'e yükseldi. Ülkede virüsle enfekte olan kişi sayısı da 39 bin 673'ten 47 bin 610'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığının dün açıkladığı verilere göre, ülke genelinde 5 bin 400 sağlık personeline koronavirüs bulaştı.