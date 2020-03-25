Kayıt
22:49 25 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama

    ECDC: Avrupa ülkelerinin sağlık kapasitesi nisan ortasında yetersiz kalabilir

    © REUTERS / Phil Noble
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1429)
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104168/67/1041686722_0:166:1200:841_1200x675_80_0_0_b89778d37a238062bf49d0e07f859e00.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202003251041686757-ecdc-avrupa-ulkelerinin-saglik-kapasitesi-nisan-ortasinda-yetersiz-kalabilir/

    Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi, "Kapasite artırımı ya da salgının yayılmasının engellenememesi durumunda, Avrupa ülkelerindeki yoğun bakım kapasitesi nisan ortasında yetersiz kalır" açıklamasında bulundu.

    Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sağlık sektörü kapasitesinin yetersiz kalma riskinin yüksek olduğunu bildirdi.

    ECDC, AB ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri ile İngiltere için Covid-19'a ilişkin açıkladığı güncel tehdit değerlendirmesinde, söz konusu ülkelerde 204 bin 930 vakanın bulunduğu, 11 bin 810 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

    Bu ülkelerde Covid-19 vakalarının hızla yayılmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, artışın Çin'in Vuhan kentindeki oranlarla benzerlik gösterdiği vurgulandı.

    Açıklamada, AB ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri ve İngiltere'den edinilen bilgiye göre, vakaların yüzde 30'unun hastaneye kaldırıldığı, yüzde 4'ünün ise durumunun ağır olduğu ifade edildi.

    Hastaneye yatırılma oranlarının 60 yaş üstü kişiler için daha yüksek olduğu aktarılan açıklamada, hastanede bulunanlar arasında ölüm oranlarının yüzde 12 olduğu bilgisi paylaşıldı.

    Koronavirüs
    © AFP 2020 / KENZO TRIBOUILLARD
    Koronavirüs salgını ölümlerinde İspanya Çin'i geçti
    'Sağlık sistemi kapasitelerinin yetersiz kalma riski yüksek'

    "Bu ülkelerde gelecek haftalarda sağlık sistemlerinin kapasitelerinin yetersiz kalma riski yüksek" ifadeleri kullanılan açıklamada, ülkelerde alınan tedbirlerin Covid-19'un toplumda yayılma oranını azaltacağı değerlendirmesine yer verildi.

    Açıklamada, "Kapasite artırımı ya da salgının yayılmasının engellenememesi durumunda, Avrupa ülkelerindeki yoğun bakım kapasitesi nisan ortasında yetersiz kalır" öngörüsüne yer verildi.

    Çin'deki vakaların yüzde 4'ünün sağlık personelinden oluştuğuna dikkati çekilen açıklamada, Avrupalı yetkililere sağlık personeline gerekli koruyucu kıyafet ve malzemeyi sağlamaları için çağrı yapıldı.

    Açıklamada, aynı zamanda Covid-19'un sıcak ve nemli havada daha az etkin olacağına dair bilimsel veri olmadığına işaret edildi.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1429)
    Etiketler:
    kapasite, Hastane, Covid-19, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), Salgın, Koronavirüs, Sağlık, İngiltere
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Almanya'nın Hamburg kentinde radyoaktif yağışlardan korunması için takılması tavsiye edilen yüz maskesi, 1957
    Tarihte kullanılan koruyucu maskeler
    Karikatür
    'Koronavirüs krizi küreselleşmenin sonunu getiriyor'
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet