Rus askeri konvoy Bergamo'ya doğru yola koyuldu

Rus askeri uzmanlar ve ekipmanlar taşıyan konvoy, İtalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü olan Lombardiya bölgesinin Bergamo şehrine doğru yola çıktı.

Rus askeri uzmanlar ve ekipmanlar taşıyan konvoy, İtalya'nın Pratica di Mare hava üssünden çıkarak Covid-19 kaynaklı en çok ölümün ve vakaların görüldüğü Lombardiya bölgesinin Bergamo şehrine doğru yola koyuldu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "25 Mart günü, Rusya Savunma Bakanlığı’nın askeri uzmanlarını taşıyan özel teçhizat konvoyu, koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasına karşı mücadeleye yardımcı olmak amacıyla İtalya Hava Kuvvetleri’ne ait Pratica di Mare hava üssünden (İtalya başkenti Roma’nın 30 kilometre güneybatısında) Bergamo şehrine doğru yola koyuldu" ifadeleri yer aldı.

Russian military experts go to Bergamo. pic.twitter.com/XDe9Hi7TDr — PROPHET (@PROPHET49449525) March 25, 2020