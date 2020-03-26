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16:16 26 Mart 2020
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    İspanya'da koronavirüs salgınında can kaybı 4 bini geçti

    © REUTERS / SUSANA VERA
    Avrupa
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1486)
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    İtalya'nın ardından koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı ikinci ülke olan İspanya'da can kaybı 4 bini aştı. Ülkede ilk defa günlük vaka sayısı 8 binin üzerinde artış gösterdi.

    İspanya'da koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 655 artışla 4 bin 89'a, vaka sayısı da bu zamana kadarki günlük en yüksek artış olan 8 bin 578 ile toplamda 56 bin 188'e çıktı.

    Taburcu hasta sayısı 7 bin 15'e, koronavirüsten tedavi görmeye devam edenlerin sayısı ise 49 bin 173'e çıktı. Bunlardan 31 bin 912'si hastanede, geri kalanı da evde karantina altında tedavilerini sürdürüyor.

    Bu arada, İspanya'da acil servisteki koronavirüs hastalarının sayısının son 24 saatte 513 artışla 3 bin 679'a yükseldiği bildirildi.

    Öte yandan, Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde can kaybı düne nazaran 265 artışla 2 bin 90'a, vaka sayısı da düne göre 2 bin 569 artışla 17 bin 166'ya çıktı.

    ‘Madrid'de gerçekte 50 binden fazla vaka var’

    Madrid Özerk Hükümeti Sağlık Bakanı Enrique Ruiz Escudero ise kentteki vaka sayısının ‘gerçekte 50 binin üzerinde’ olduğunu söyledi.

    © AFP 2020 / PAU BARRENA
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    Escudero, "Çok fazla hasta test yaptırmasa da onların koronavirüs taşıdığını biliyoruz. Sağlık merkezlerimiz, evlerinde olan hastaları telefonla takip ediyor" dedi.

    ‘Çin'den alınan kitler iyi çalışmıyor’ iddiası

    İspanyol basını ise hükümetin Çin'den aldığı hızlı tanı kitlerinin iyi çalışmadığını, mikrobiyoloji laboratuvarlarına göre normalde yüzde 80'in üzerinde olması gereken hassaslık oranının bu kitlerde yüzde 30'u geçmediğini yazdı.

    Testlerde negatif çıkan çok sayıda hastada aslında virüs bulunduğu iddiaları ortaya atıldı.

    Ülke basını, sağlık malzemelerinin eksikliği, korumasız olan sağlık personeline koronavirüs bulaşması, hastanelerdeki doluluk oranının en yüksek seviyeye ulaşması ve tanı testlerinin istenilen düzeyde uygulanamamasının salgına karşı verilen mücadeleyi zorlaştırdığını vurguladı.

    OHAL'in uzatılması bekleniyor

    İspanya'da salgına karşı mücadele sebebiyle alınan olağanüstü hal kararı meclis oylamasıyla 11 Nisan'a kadar uzatılsa da bunun çok daha ileri bir tarihe alınması bekleniyor.

    Eğitim Bakanı Isabel Celaa da öğrencilerin mayıs sonu ya da haziran başında okullarına dönmelerini umut ettiğini söyleyerek, "Eğitim dönemi sona ermedi. Öğrencilerin 15-20 gün de olsa sınıflarına dönebileceklerini düşünüyorum" dedi.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1486)
    Etiketler:
    Karantina, Salgın, Koronavirüs testi, Koronavirüs, İspanya
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