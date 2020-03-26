'Prens Charles korona testi sırasında önümüze geçti' diye isyan eden milyonlarca sağlık çalışanına bakanlıktan yanıt

Britanya'da gündem Veliaht Prens'in korona pozitif çıkması değil, milyonlarca sağlık çalışanından önce korona testine erişmesi. Tepkiler üzerine, sağlık bakan yardımcısı, 71 yaşındaki Charles'ın gösterdiği belirtilerin ve sağlık durumunun, test yapılması için gereken kriterleri karşıladığını açıkladı.

İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda'dan oluşan Britanya'da Muhafazakar Parti hükümetinin koronavirüs pandemisine karşı başta 'sürü bağışıklığı' politikası benimsemesi ve bundan çark ederken çok geç kalması üzerinden kopan tartışmalara bir yenisi eklendi.

Son günlerde Kraliçe 2. Elizabeth'in büyük oğlu, Veliaht Prens Charles'ın başını çektiği ünlü isimlerin korona pozitif olduğunun açıklanması Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanlarını isyan ettirdi.

Korona mücadelesinin en ön cephesinde yer alan ve yeterli koruma malzemesinden yoksun bırakılan sağlık çalışanları, korona testlerinin, öncelikle kendilerine yapılması gerekirken, ilkin Veliaht Prens Charles gibi şöhretlerin erişimine sunulduğu tepkisini gösterdi.

Sosyal medyada Britanya Veliaht Prensi'nin test sırasında hakkı yokken öne geçtiği ve herkesten önce korona pozitif olduğunu öğrenme ayrıcalığına eriştiği eleştirilerinden geçilmezken, Sky News sunucusu Kay Burley kanala bağlanan Sağlık Bakanı Yardımcısı Edward Argar'a milyonlarca sağlık çalışanından önce niye Prens Charles'e korona testi yapıldığı sorusunu yöneltti.

"Why did the Prince of Wales jump the queue?"@KayBurley asks Health Minister Edward Argar why Prince Charles received a #coronavirus test, but frontline healthcare workers have not.#KayBurley



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71 yaşındaki Charles'la ilgili "Benim anladığım, gösterdiği belirtiler, sağlık durumu, test yapılması için gereken kriterleri karşılıyordu" karşılığını veren Argar, "Galler Prensi hakkı yokken sırada öne geçmedi" dedi.