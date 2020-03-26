İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs pandemisi nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle 662 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 8 bin 165'e yükseldiği açıklandı.

Ülke genelinde 6 bin 153 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 80 bin 539'a ulaştığı bildirildi. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 500 bini aştı.