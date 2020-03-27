Alman rapçi sokaktaki objeleri yaladı, gözaltına alındı: ‘Koronavirüsten korkmadığımı gösterdim’

Almanya’nın Münih kentinde yaşayan ve rap müzik yapan 28 yaşındaki Felix Krull, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlattığı ve oldukça tehlikeli olan 'sosyal medya meydan okuması' nedeniyle gözaltına alındı.

Koronavirüs testi negatif: ‘Yaptığım şey aptalcaymış, evde kalın’

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Krull’un koronavirüsün tehlikesini hiçe sayarak bir bilet makinesinin ekranını ve metroda tutunma borusunu yaladığı; ayrıca kağıt parayı yuttuğu görüldü.

Alman medyasına konuşan Krull, "Yaptıklarımla koronavirüsten korkmadığımı göstermek istedim. Yaptığım şey aptalcaymış. Evde kalın" ifadelerini kullandı.

Krull, görüntüleri sosyal medya hesabından silse de internette hızla yayıldı. Yerel medya, polisin Krull’u gözaltına aldığını ve bir gün hücrede beklettiğini duyurdu.

Koronavirüs testi negatif çıkan Krull’un serbest bırakıldığı belirtildi.