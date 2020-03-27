'Sürü bağışıklığı' uygulamaya kalkan Britanya Başbakanı Boris Johnson da koronavirüse yakalandı

Britanya'nın Muhafazakar Partili Başbakanı, artan vaka ve can kaybı sayısı karşısında, sürü bağışıklığı politikasından vazgeçti, ama çok geç kaldı. 'Sürüye' katılan Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda'dan oluşan Britanya'da Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Dün başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Sokağı 10 Numara'da hafif belirtiler göstermesi üzerine yapılan testin pozitif çıktığını belirten Johnson, hükümetin koronavirüsle mücadelesine önderlik etmeyi sürdüreceğini açıkladı:

"Şimdi kendimi tecrite alıyorum, ancak bu virüsle mücadele ettiğimiz müddetçe, hükümetin müdahalesine videokonferans yoluyla liderlik etmeye devam edeceğim."

Soyağacı nedeniyle 'Osmanlı torunu' diye anılan Johnson, 55 yaşında olması itibarıyla koronavirüs pandemisindeki riskli gruplar içinde.

Başta herkesin kronavirüse yakalanarak sürü bağışıklığı elde edilmesi politikası uygulayan, ama artan vaka ve can kaybı sayısı karşısında çark eden Johnson, 13 Mart'ta en ufak belirti gösterenlerden en az 7 gün kendilerini tecrit etmelerini istedi.

Bu açıklama sırasında "Daha birçok aile sevdiklerini kaybedecek" ifadesini kullanan Johnson, 23 Mart'ta ülke çapında çok geniş çaplı karantina ilan edip hareket serbestisine sıkı kısıtlama getirmek zorunda kaldı.

Yeni tip koronavirüsün yayılmasının kontrol altına alınamadığı İngiltere'de mücadele planında ikinci aşamaya geçilirken, Başbakan Johnson yarından itibaren en ufak belirti gösterenlerden en az 7 gün kendilerini tecrit etmelerini istedi. Johnson, "Daha birçok aile sevdiklerini kaybedecek" sözleriyle durumun ciddiyetini ortaya koydu.

Başbakanlık sözcüsü de, Avam Kamarası'nda Başbakan'ın soru-cevap oturumunda milletvekillerine yanıtlar vermesinden bir gün sonra, perşembe günü hafif belirtiler gösterdiğini belirtti.