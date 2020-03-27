İngiltere Sağlık Bakanı Hancock'ın da koronavirüs testi pozitif

Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Twitter üzerinden açıklama yapan Hancock, “Koronavirüs belirtileri gösteriyordum. Tıbbi tavsiyelerin ardından koronavirüs testi yaptırmam önerildi. Testim pozitif çıktı. Neyse ki belirtilerim hafif, evden çalışıyorum ve kendimi tecrit ediyorum" ifadelerini kullandı.
Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.— Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020
I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.
Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij
Bugün İngiltere Başbakan Boris Johnson da koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
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