Fransa'da koronavirüs kaynaklı ölümler 1.995'e ulaştı, toplam vaka sayısı 32.964'e çıktı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle bugün 299 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 1.995'e yükseldi, tespit edilen toplam vaka sayısı ise yaklaşık 33 bin oldu.

Fransa Sağlık Bakanı Jerome Salomon, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Solomon, yaptığı açıklamada ülkede 299 kişinin daha Covid-19 kaynaklı olarak hayatını kaybettiğini söyleyerek, toplam ölümlerin 1.995'e yükseldiğini bildirdi.

Bakan, yapılan testler sonucunda toplam vaka sayısının da 32.964'e çıktığı bilgisini verdi.

Reuters'ın haberine göre Solomon, tedavi altına alınan vakalardan 3.787'sinin durumunun kritik olduğunu belirtti.

Fransa'da toplam vaka sayısı dün 29.155 olarak açıklanmıştı, son rakamlarla ülkedeki vaka sayısı yüzde 13'lük bir artış kaydetti.

Ölümlerdeki artış ise bir önceki güne göre azalma gösterdi; son 24 saat içinde yüzde 18'lik bir artış kaydedildi.