Rus askeri uzmanların İtalya’daki çalışmaları görüntülendi

Rusya Savunma Bakanlığı’na ait Zvezda televizyonunun yayınladığı videoda, Rusya Radyasyon, Kimyasal Ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri uzmanlarının Bergamo kentindeki hastanenin içini ve dışını dezenfekte ettiği görülüyor.

Daha önce Rus askeri uzmanların ve doktorların, koronavirüs hastanelerine dönüştürülen 65 huzurevinde hizmet vereceği bildirilmişti. Rus uzmanlar özel ekipman ile binaları ve çevrelerini dezenfekte edecek.

İtalya hükümetinin talebi üzerine geçtiğimiz günlerde başkent Roma'ya giden Rus askeri uzmanlar, İtalyan-Rus Koronavirüsle Mücadele Merkezi kurmak üzere Lombardiya bölgesinin Bergamo şehrine gitmişti.

22 araçtan oluşan Rus konvoyu, Bergamo'ya İtalya'nın başkenti Roma'ya 30 kilometre mesafedeki Pratica di Mare hava üssünden çıkıp yaklaşık 600 kilometre yol kat ederek ulaşmıştı.

Bergamo'ya giden konvoyda mobil analiz ve tanı kompleksi, dezenfektan madde rezervine sahip yüksek verimli mobil dezenfeksiyon araçları, koronavirüse yakalanan ağır hastalara yönelik özel ekipman yer alıyor.