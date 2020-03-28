İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bini geçti

İngiltere'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 19'a yükseldi ve tespit edilen vaka sayısı 17 bini geçti.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 260 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının bin 19'a yükseldiği bildirildi.

İngiliz makamları geçtiğimiz gün ölü sayısını 759 olarak açıklamıştı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, hastalığa yakalanan insan sayısının düne göre yaklaşık 2 bin 500'lük bir artış kaydettiği, 17 bin 89 insanın Covid-19 testinin pozitif çıktığı bigisi verildi.

Dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock, Covid-19 tesitinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Kendisini karantinaya aldığını belirten Johnson, hükümet işlerini bundan böyle video konferans yoluyla yürüteceğini kaydetmişti.

İngiltere'de önceki gün tahtın varisi Galler Prensi Charles'a da Covid-19 bulaştığı tespit edilmişti.