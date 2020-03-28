Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 639'a yükseldi

Hollanda Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Covid-19 salgınıyla ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede salgında dün 546 olan ölü sayısı 639'a, 8 bin 603 olan vaka sayısı da 1159 artışla 9 bin 762’ye çıktı.

RIVM'den yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 454, şimdiye kadar ise 2 bin 954 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Ölenlerin 50 ila 95 artı yaş arasında, çoğunun ise 80-84 yaş aralığında olduğu aktarıldı.