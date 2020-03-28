İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti

İtalya Sivil Savunma Ajansı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 889 Covid-19 hastasının daha hayatını kaybettiği ve toplam ölü sayısının 10 bin 23'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede 5 bin 974 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 92 bin 472'ye yükseldiği kaydedildi.

Vatikan'dan yapılan açıklamada ise, Papa Francis ve yardımcıları üzerinde yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Dünyada şu an koronavirüs salgının merkez üssü olarak ABD kabul ediliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 848 artışla 104 bin 860'a, ölü sayısı da 410 artarak 1711'e ulaştı.