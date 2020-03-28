Fransa Sağlık Bakanı: Çin'den 1 milyar yüz maskesi sipariş ettik

Fransa Sağlık Bakanı Veran, ülkenin Çin'den yeni tip koronavirüs teşhisi konulan hastalara müdahale eden sağlık çalışanları için 1 milyar yüz maskesi sipariş ettiğini açıkladı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkesinin Çin'den Covid-19 salgınıyla mücadelede 1 milyar yüz maskesi sipariş ettiğini açıkladı.

Veran, düzenlediği basın toplantısında"Fransa ile Çin arasında, maskelerimizin ülkemize girişini kolaylaştırmak için dar ama yoğun bir hava köprüsü oluşturuldu" dedi.

Fransız bakan, ayrıca ülkenin haftalık olarak 40 milyon maskeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Veran, mevcut ekipman ve materyallerin ülkedeki sağlık personellerine 3 hafta yetebileceğini kaydetti.

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