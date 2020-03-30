Johnson'dan koşarak uzaklaşan Başdanışmanı Cummings de karantinada

Başbakan Boris Johnson'ın Başdanışmanı Dominic Cummings’in öksürük gibi hafif sayılabilecek koronavirüs semptomları gösterdiği ve bu nedenle tedbir amaçlı kendini karantinaya aldığı kaydedildi. Bir hükümet kaynağı, Cummings’in hafta sonundan itibaren bu belirtileri taşıdığını doğruladı. Kaynak, Cummings’in başbakanlıkla iletişim halinde olduğunu da belirtti.

İngiltere’de salgın devletin üst kademelerini de etkiliyor. Başbakan Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock halihazırda karantinada bulunuyor.

Johnson’ın cuma günü koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmasının ardından, Dominic Cummings'in Başbakanlık konutundan koşarak uzaklaştığı görülmüştü.

Boris Johnson's chief adviser Dominic Cummings is seen running out of Downing Street.



Earlier, the prime minister tested positive for coronavirus https://t.co/sLr7wmOzcr pic.twitter.com/d3mMeqDPcG — ITV News (@itvnews) March 27, 2020

​İlk başlarda 'toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü şekilde yayılması' stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.