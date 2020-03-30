Almanya Başbakanı Merkel'in üçüncü koronavirüs testi de negatif çıktı

Almanya Başbakanı Merkel’in, yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı üçüncü Covid-19 testi de negatif çıktı.

Alman haber ajansına (DPA) açıklama yapan bir hükümet sözcüsü, Başbakan Angela Merkel’e yapılan üçüncü testte de enfeksiyonun tespit edilmediğini belirtti.

Sözcü, "Şansölye Merkel bir müddet daha evinde çalışmayı sürdürecek" ifadelerini kullandı.

Başbakan Merkel, 20 Mart'ta koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 22 Mart'ta kendisini tedbir amacıyla evinde karantinaya almıştı.