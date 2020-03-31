Sırbistan'da sokağa çıkma yasağını delen 'ağaç' polisten kurtulamadı

Sırbistan'da yeni tip koronavirüs pandemisinin önünü kesmek adına uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen, kendisine ağaç süsü vererek yollarda dolaşan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Sırbistan'da, ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ancak sosyal medyada yer alan haberlere göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi yasağa karşın fark edilmemek için kendisine ağaç süsü vererek üç gün boyunca sokaklarda dolaştı.

Olayın Sırbistan'ın hangi şehrinde yaşandığına dair bir bilgi verilmiyor, ancak paylaşılan görüntülerden söz konusu kişinin fark edilerek polisler tarafından yakalandığı anlaşılıyor.

Sırbistan'da sokağa çıkma yasağı dahil karantina kurallarını ihlal edenlere ciddi cezalar uygulanıyor.

Sözgelimi, geçen hafta ülke dışından dönüp kendisini karantina altına alması söylenen bir kişi söz konusu karara uymaması nedeniyle üç yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. İsmi açıklanmayan vatandaşın duruşması, geçen hafta Skype üstünden yapılmıştı.

Sırbistan'da Kovid-19 vakaları 500’ü aşmış durumda.