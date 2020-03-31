Hollanda denizaltısı personeli koronavirüse yakalandı

Dutch News’ın aktardığına göre Hollanda Savunma Bakanlığı, Dolfijn adlı denizaltı İskoçya açıklarındayken mürettebatından 15 kişinin rahatsızlık duyduğunu, rahatsızlığa öksürük ve yüksek ateşin eşlik ettiğini açıkladı.

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Testlerin, 8 denizcinin koronavirüse yakalandığını gösterdi. Denizaltının Hollanda’daki Den Helder üssüne döndükten sonra mürettebatının tamamıyla karantinaya alınacağı ifade edildi.