Hollanda denizaltısı personeli koronavirüse yakalandı

Dutch News’ın aktardığına göre Hollanda Savunma Bakanlığı, Dolfijn adlı denizaltı İskoçya açıklarındayken mürettebatından 15 kişinin rahatsızlık duyduğunu, rahatsızlığa öksürük ve yüksek ateşin eşlik ettiğini açıkladı.
Giving a whole new meaning to ABANDON SHIP!https://t.co/Gjpmfb6ycA#COVID19 #coronavirus— RT (@RT_com) March 31, 2020
Testlerin, 8 denizcinin koronavirüse yakalandığını gösterdi. Denizaltının Hollanda’daki Den Helder üssüne döndükten sonra mürettebatının tamamıyla karantinaya alınacağı ifade edildi.
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