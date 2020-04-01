İspanya’da koronavirüs vakaları 100 bini aştı

İspanya'da koronavirüs salgını nedeniyle 864 kişinin yaşamını yitirmesiyle bir günde en fazla can kaybı yaşanırken, vaka sayısı da 100 bini aştı.

Avrupa’da İtalya’nın ardından koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan İspanya’da bilanço giderek ağırlaşıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, toplam vaka sayısı bir günde 94 bin 417’den 102 bin 136’ya çıktı.

Ayrıca salgının başından bu yana, bir gündeki en fazla can kaydı da kaydedildi, son 24 saatte 864 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 53'e yükseldi. Ancak her ne kadar bu bir ‘rekor’ olsa da yetkililer ölüm oranının yüzde olarak önceki günlere nazaran düşüş eğiliminde olduğunu belirtti.

Yoğun bakım kapasitesi artırılıyor

Öte yandan salgın nedeniyle çökme noktasına gelen sağlık sistemine destek olmak amacıyla yoğun bakım ünitelerinin kapasitesini artırma çalışmaları başlatıldı.

Salgından en çok etkilenen yerlerden olan ve ölümlü vakaların yarısının yaşandığı başkent Madrid’de bu kapsamda 5 bin 500 ek yatak devreye sokuldu.