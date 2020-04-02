Rus askeri uzmanlar İtalya’da huzurevlerini böyle dezenfekte etti

Rusya Savunma Bakanlığı, koronavirüse karşı mücadeleye yardım etmek amacıyla İtalya’da bulunan Rus askeri uzmanların Lombardiya bölgesindeki 3 huzurevini daha dezenfekte ettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Epidemiyologlardan ve Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Kuvvetleri uzmanlarından oluşan doktor ekibi, İtalyan askeri uzmanlarla birlikte Valbondione, Gromo ve Ardesio kentlerindeki 3 huzurevinde tam dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdi" ifadeleri yer aldı.

Çalışmalarında taşınabilir aerosol dezenfeksiyon sistemleri ve sprey istasyonlarını kullanan Rus uzmanlarının ayrıca 3 hastanede keşif çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi.

Toplamda Rus askeri uzmanların bugüne kadar 14 hastaneyi işlemden geçirerek en az 45 bin metrekarelik alanı dezenfekte ettiği kaydedildi.