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15:30 02 Nisan 2020
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    İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 10 bini geçti

    © REUTERS / JUAN MEDINA
    Avrupa
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1901)
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    İspanya’da koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan can kaybı 10 bini aştı, toplam vaka sayısı da 110 bini geçti. Ancak bu verilere karşılık İspanya, Çin'in ardından koronavirüs vakalarında en fazla iyileşmenin görüldüğü ikinci ülke konumunda bulunuyor.

    Dünyada salgın nedeniyle yaşanan kayıplarda İtalya'nın ardından ikinci sırayı alan İspanya'da, günlük en yüksek ölüm oranına son 24 saatte ulaşıldı.

    Sağlık Bakanlığı’nın verilere göre son 24 saatte 950 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 10 bin 3'e çıktı. Hayatını kaybedenlerin yaklaşık 2 bin 800'ünün bakım evlerinde kalan yaşlılar oldukları bildirildi.

    Ülkedeki vaka sayısı da son 24 saatte 8 bin 102 artışla 110 bin 238'e yükseldi.

    Çin'den ithal edilen sağlık malzemeleri ulaştı

    Virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde can kaybı düne nazaran 310 artışla 4 bin 175 oldu.

    Kentte vaka sayısı 24 saatte 2 bin 315 artışla 32 bin 155'e çıkarken, 1528 hastanın yoğun bakımda olduğu bilgisi paylaşıldı.

    Madrid Özerk Hükümet Başkanı Isabel Diaz Ayuso, Çin'den ithal edilen 58 tonluk sağlık malzemesinin bugün ülkeye ulaştığını açıkladı.

    Olağanüstü halden dolayı sokağa çıkma yasağının uygulandığı Madrid'de toplu ulaşımda yolcu sayısının normal bir güne oranla yüzde 93 azaldığı da kaydedildi.

    © REUTERS / ALY SONG
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    Madrid'in ardından İspanya'da en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü yer özerk yönetim Katalonya olurken, son rakamlara göre burada düne göre 244 artışla 2 bin 93 kişi yaşamını yitirdi. Doğrulanmış vaka sayısı da 21 bin 804’e ulaştı.

    İyileşen hasta sayısında da Çin’e yaklaşıldı

    Ancak tüm bu verilere karşılık İspanya, Çin'in ardından koronavirüs vakalarında en fazla iyileşmenin görüldüğü ikinci ülke konumunda bulunuyor.

    Mevcut hastalardan 6 bin 92'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 54 bin 113'ü hastanede tedavi görürken, taburcu edilenlerin sayısı düne nazaran 4 bin 96 artışla 26 bin 743'e çıktı.

    Çin’de şimdiye kadar 76 bin 238 kişi iyileşti.

    Salgın, ekonomik kriz getirdi: Tarihteki en yüksek istihdam kaybı

    Öte yandan salgın, İspanya'da ekonomik krizi de beraberinde getirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre mart ayında 833 bin 979 istihdam kaybı oldu.

    Bu rakamın, İspanya demokrasi tarihindeki en yüksek istihdam kaybı olduğu kaydedildi.

    Ayrıca İspanya'da zarar eden şirketlere tanınan ve kısaca ‘ERTE’ olarak bilinen ‘Geçici İstihdam Düzenleme Önlemi’ adı verilen hakkı kullanan şirket sayısının 246 bin olduğu ve toplamda 622 bin işçinin geçici olarak işten çıkartıldıkları açıklandı.

    Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, düzenlediği basın toplantısında, bu rakamların ‘istisnai’ olduğunu vurgulayarak, yaşanan olağanüstü durumda ERTE'yi Avrupa Birliği'nin de ‘izlenmesi gereken yol olarak gösterdiğini’ söyledi.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1901)
    Etiketler:
    Can kaybı, Yaşamını yitirdi, Çin, İspanya, Salgın, Koronavirüs
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