AB üyesi 13 ülke uyardı: Salgın önlemleri hukukun üstünlüğüne ve temel haklara aykırı olmamalı

Çin ve ABD dışında koronavirüs salgınından en fazla etkilenen coğrafya olan AB'de; Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Bu benzeri görülmemiş durumda, üye devletlerin vatandaşlarını korumak ve krizi aşmak için olağanüstü önlemler almaları meşrudur. Bununla birlikte bazı acil durum önlemlerinin kabul edilmesinden dolayı hukukun üstünlüğü, demokrasi ve temel hakların ihlali riskinden derin endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Üye ülkeler, "Acil durum önlemleri kesinlikle gerekli olanlarla sınırlı olmalı, doğası gereği orantılı ve geçici olmalı, düzenli incelemeye tabi olmalı ve yukarıda belirtilen ilkelere ve uluslararası hukuk yükümlülüklerine uymalıdır. İfade özgürlüğünü veya basın özgürlüğünü kısıtlamamalıdır" çağrısında bulundu.

Bu uyarı, gözlerin Macaristan’a çevrilmesine neden oldu.

Macaristan Parlamentosu salgın nedeniyle Acil Durum Yasası'nı onaylamıştı. Yasa, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a, meclisin denetimine tabi olmadan, ülkeyi kararnamelerle süresiz yönetme yetkisi veriyor.