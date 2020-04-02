'Fransa'nın Çin'den sipariş ettiği maskeleri ABD iki katı fiyatına aldı' iddiasına yalanlama: 'Tamamen uydurma'

ABD'li üst düzey bir yetkili, Fransa'nın hastaneleri ve huzurevleri için sipariş ettiği maskelerin Çin'de uçağa yüklendiği sırada ABD tarafından fiyatının iki katına satın alındığı yönündeki iddiaları yalanlayarak "Tamamen uydurma' olarak nitelendirdi.

Paca Bölgesi ve Fransa Bölgeler Birliği Başkanı Renaud Muselier, bölge yönetiminin Çinli üreticilerden milyonlarca tıbbi maske sipariş ettiğini, parasını ödediğini, ürünün sevkiyata hazır olduğunu ancak son anda ABD'liler tarafından iki katı fiyatına satın alındığını söylemişti.

ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili ise, yaptığı açıklamada iddiayı yalanlayarak "tamamen uydurma" olarak nitelendirdi. Yetkili, yönetimin Çin'nden Fransa'ya sevkiyatı yapılmak üzere olan herhangi bir tıbbi ekipman almadığını kaydetti.

RT France’a konuşan Muselier, "Fransa’nın siparişi bu sabah Çin’deki yükleme bölmesindeyken ABD tarafından peşin para karşılığında satın alındı ve Fransa’ya gelmesi gereken uçak direk ABD'ye uçtu" demişti.

Ayrıca İlle de France bölge lideri Valerie Pecresse de LCI televizyonuna açıklamasında "Sırasına girdiğimiz bir sevkiyatta önümüze geçen Amerikalılara bir siparişimizi kaybettik" ifadelerini kullandı.

Pecresse, Fransa'nın malzemelerin teslimatı için ödeme yaptığı sırada Amerikalıların malları görmeye tenezzül bile etmeden nakit ödeme yaptığını iddia etti.

Benzer bir suçlama Fransa'nın kuzeydoğusundaki Grand Est bölgesinin lideri tarafından da yapıldı.