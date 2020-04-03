Fransa'da koronavirüs aşısının Afrika'da denenmesini isteyen doktorlara tepki

Fransa'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilecek aşı ve ilaçların Afrika'da denenmesi gerektiğini söyleyen 2 doktorun ifadeleri tepkiye neden oldu.

Fransa'da sağlık alanında araştırmalar yapan Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü Genel Direktörü doktor Camille Locht ve Paris'teki Cochin Hastanesi Acil Servisi Şefi Prof. Dr. Jean-Paul Mira, LCI televizyonunda Kovid-19’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mira, verem hastalığında başvurulan BCG aşısının Kovid-19'a karşı etkili olup olmadığına ilişkin yapılan araştırmayla ilgili, "Eğer kışkırtıcı olabilirsem, ilk önce bu çalışmayı maskelerin, tedavilerin ve yoğun bakımların bulunmadığı Afrika'da test edemez miyiz?" dedi.

Mira, AIDS tedavisinde daha önce Afrika’da 'hayat kadınları' üzerinde denemeler yapıldığını dile getirdi.

Locht ise Mira'nın bu önerisine karşılık, "Haklısınız. Afrika'da BCG ile ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Bir çalışma başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Doktorların bu açıklamaları sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu.

This is horrific. Two French doctors on live television are discussing how a potential new treatment against #covid19 should be first tested in Africa, "where are no masks, no treatment, no reanimation", "the same way experimental treatment for AIDS was done on prostitutes". https://t.co/ojYb8GnKkI — Rim-Sarah Alouane (@RimSarah) April 2, 2020

Eski Eğitim Bakanı Najat Vallaud-Belkacem, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu açıklamalar kabul edilemez. İçeriği de söylenme şekli de kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

Vallaud-Belkacem, Görsel İşitsel Yüksek Konseyi'ne bu konuda başvuru yapılması gerektiğini belirtti.

Gazeteci Sihame Assbague de "Sömürge bitmedi. Televizyon programına katılan 2 doktor insanların hayatları üzerinde hiyerarşi oluşturuyor. Bu ırkçılıktır. Onlar barbardır. Bu açıklamalar sömürgeciliğin devamıdır" diye konuştu.

'Afrika bir test laboratuvarı değildir'

Doktorların sözlerine bir tepki de futbolcu Didier Drogba'dan geldi. "Bunu dikkate almaya devam etmek tamamen akıl almaz. Afrika bir test laboratuvarı değildir" diyen 42 yaşındaki eski golcü "Bu aşağılayıcı, yanlış ve derin bir şekilde ırkçı sözleri yürekten kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Drogba, "Afrika’yı süregelen Kovid-19'dan kurtaralım. Dünya ekonomisini baltalayan ve dünya çapında nüfüsları yıkıcı bir şekilde etkileyen virüsten kendimizi kurtaralım. Afrikalı insanları birer kobay olarak görmeyin. Bu tamamen iğrenç… Afrikalı liderlerin, halklarını bu korkunç teorilerden koruma sorumluluğu var. Tanrı bizi korusun!" dedi.