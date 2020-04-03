Kızılhaç: Donbass’ta koronavirüs nedeniyle felaket yaşanabilir

Interfaks Ukrayna ajansının haberine göre Vlasenko, Kızılhaç’ın Donbass bölgesinde Kovid-19 salgınının su tedarikinde olası sorunlar nedeniyle felaket yaşanabileceğinden endişe duyduğunu belirtti.

'Su kesintilerinin şimdiden kestirilemeyecek sonuçları olur'

Kızılhaç’ın Donbass’taki çatışmalardan dolayı su tedarik altyapısının zarar görebileceğinden ve vatandaşların koronavirüs salgınını önlemek için gerekli hijyen kurallarına uymakta zorlanacağından endişe duyduğuna dikkat çeken Vlasenko, şöyle konuştu:

"Eğer içme suyu olmazsa, bu gerçekten de felakete yol açabilir. Boru hatlarında, filtre ya da pompa istasyonlarında en ufak hasar dahi suyun kesilmesine yol açabilir. İleride bunun sonuçları şimdiden kestirilemeyecek bir hal alabilir."

Kızılhaç’ın Donetsk bölgesindeki acil durumlar servisine 4 bin litre sodyum hidroksit ve dezenfeksiyon amaçlı 28 püskürtme cihazı tedarik ettiğini söyleyen Vlasenko, ayrıca Kiev’in kontrolünde olan ve olmayan bölgelerdeki Donbass halkına gıda ve hijyen kitlerinin dağıtıldığını vurguladı.

Son verilere göre Donbass bölgesinde Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde 2, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde ise 1 koronavirüs vakası tespit edildi. 794 vakanın bulunduğu Ukrayna’da ise 20 hasta hayatını kaybetti.

Kiev, iki cumhuriyeti salgının neden olduğu reel durum ile ilgili bilgileri gizlemekle suçluyor.