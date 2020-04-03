NATO, Ukrayna ve Gürcistan ile ortaklığı derinleştirmeyi planlıyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna ve Gürcistan ile ortaklığı daha da derinleştirme kararı aldıklarını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugünkü basın toplantısında, "Ukrayna ve Gürcistan ile ortaklığı daha güçlü bir şekilde derinleştirme kararını aldık" dedi.

Stoltenberg, söz konusunun Karadeniz bölgesi de olduğunu söyledi.

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları ile video konferans yoluyla yapılan toplantıda Ukrayna ve Gürcistan’a destek paketlerinin kabul edildiğini anlatan Genel Sekreter, paketlerin tatbikatları düzenleme, daha fazla NATO eğitim ve öğretim programına erişim sağlama ve bölgenin hava sahasında nelerin olup bittiğini daha iyi anlamak için radar verilerinin değişimine yönelik olduğunu belirtti.