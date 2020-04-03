Merkel kendini karantinadan çıkardı, ofise geri döndü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisini en az kayıpla geçiren ülkelerden Almanya'da Başbakan Angela Merkel, üst üste yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından, kendi kendisini koyduğu karantinadan çıktı.

Başbakanlık binasına giden Merkel, ofisten çalışmaya geri döndü. Ancak görüşmelerinin çoğunu videokonferans yoluyla yapacak.

65 yaşındaki şansölye 20 Mart'ta kendisine aşı yapan doktorun ardından koronavirüs pozitif olduğunun ortaya çıkması üzerine 22 Mart'te kendi kendini evde karantinaya almıştı.

Almanya’da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, çoğunluk Merkel hükümetinin koronavirüs krizini yönetiminden memnun.

Kamu yayıncılık kuruluşu ARD için yapılan ankette, katılımcıların yüzde 63'ü Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan koalisyon hükümetinin çalışmalarından 'son derece memnun' ya da 'memnun' olduğunu belirtti.

Bu oran, bir önceki ayın sonuçlarına göre 28 puanlık bir artış gösteriyor.

Hükümetin koronavirüs krizini yönetimi sorulduğunda 'memnun' ya da 'son derece memnun' olanların oranı yüzde 72'ye çıktı.

Gelecek pazar seçim yapılsa yüzde 34' Merkel'in CDU'suna oy vereceğini söyledi.

CDU, bir önceki ankete göre oyunu yüzde 7 artırdı.

SPD yüzde 16'da kalırken, Yeşiller yüzde 1 düşüşle 22'ye geriledi.