Londra'daki fuar merkezi 9 günde sahra hastanesine dönüştürülerek 4 bin hastaya açıldı

Britanya'nın başkentinde bir fuar merkezi sahra hastanesine çevrildi, açılışı koronavirüsü atlatan Veliaht Prens Charles videokonferans yoluyla yaptı.

İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda'dan oluşan Britanya'da, Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson'ın koronavirüs politikalarını yüzüne gözüne bulaştırmasının ardından mücadelenin ciddiye alınmaya başlamasıyla başkentteki bir konferans ve sergi merkezi sahra hastanesine çevrildi.

Londra'nın doğusunda eski rıhtım bölgesi Docklands'de yer alan Excel Konferans ve Sergi Merkezi'nin 83 bin metrekarelik alanına 9 gün içinde 4 bin yatak kapasiteli sahra hastanesi kuruldu.

How NHS Nightingale was built in just nine days to battle the coronavirus outbreak https://t.co/kGHMQ14z9a pic.twitter.com/5s1BSfHuAB — BBC London (@BBCLondonNews) April 3, 2020

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Nightingale isimli sahra hastanesi, Veliaht Prens Charles tarafından videokonferans yoluyla açıldı.

Bu kraliyet ailesinin bir üyesinin videokonferansla gerçekleştirdiği ilk açılış oldu.

Prince Charles opens the new NHS Nightingale at the ExCeL Centre in east London, saying it will serve as "a shining light" during the #coronavirus lockdown



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93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in büyük oğlu, tahtın 71 yaşındaki Veliahtı Charles, Başbakan Boris Johnson gibi koronavirüse yakalanmış, testlerde iyileştiğinin ortaya çıkmasının ardından karantinadan çıkmıştı.

Prince Charles on the "strange, frustrating and often distressing experience" following his diagnosis with coronavirushttps://t.co/xVIUs6SLtl pic.twitter.com/LGKknzLRuE — BBC News (UK) (@BBCNews) April 1, 2020

Yakalandığı koronavirüsten iyileşen Sağlık Bakanı Matt Hancock ise açılışta bizzat hazır bulundu, maske de takmadı, ancak hala öksürdüğü ve hapşırdığı gözlerden kaçmadı.

Matt Hancock says COVID-19 'like having glass in my throat', admits gov't testing target 'barriers'https://t.co/u2CZJMUHPj — Sputnik (@SputnikInt) April 3, 2020

NHS Nightingale, solunum cihazları ve oksijen makinalarıyla donanımlı halde ilk etapta 500 hastaya hizmet verecek ve aşamalı şekilde yatak sayısını 4 bine çıkaracak.

Ordunun yardımıyla inşa edilen NHS Nightingale, koronavirüsle mücadele için ülke çapında kurulacak 6 sahra hastanesinin ilki.

Prens Charles: İçim çok rahatladı

Ülkenin en büyük konferans ve sergi merkezlerinden birinin 9 günde sahra hastanesine çevrilmesini "İmkansızın imkanlı kılınmasının örneği" diye selamlayan Prens Charles, kendisinin 'koronavirüsü hafif atlatan şanslılar' arasında olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Ama bazıları için çok daha zorlu bir yolculuk olacak. O yüzden artık herkesin gerekli teknik bakımı alacağı ve normal yaşama dönmek için her türlü şansa sahip olacağına dair şüphenin kalmamasıyla içim çok rahatlıyor."

Excel Merkezi, daha önce 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda da spor sahası olarak kullanılmıştı.