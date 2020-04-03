AB'nin 'dayanışma özrüne' İtalya'dan yanıt: Daha fazla birlik ve cesaret gösterme zamanı

Avrupa’da koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan İtalya’nın Başbakanı Giuseppe Conte, AB’den gelen ‘dayanışma özeleştirisinden’ pek etkilenmediğini gösterdi. AB’ye ‘daha fazla cesaret, birlik ve azim gösterme’ çağrısı yapan Conte, “Eğer bir savaştaysanız kazanmak için her şeyi yapmalısınız” dedi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda derin bir anlaşmazlık yaşayan Roma ile Brüksel arasındaki sular durulmuyor.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in İtalyan La Repubblica gazetesinde yayımlanan ‘özür’ mektubuna aynı kanal aracılığıyla yanıt verdi.

'Avrupa’ya layık olmayan fikirler duyuyorum'

Mektuptan ‘pek etkilenmemiş’ görünen Conte, “Sevgili Ursula, (sizden) Avrupa’ya layık olmayan fikirler duyuyorum” diye başladığı sözlerine “Şimdi daha fazla cesaret, birlik ve azim gösterme zamanı” çağrısı yaparak devam etti.

Conte ayrıca İtalya gibi ülkelerin krizi çok daha ekonomik bir şekilde çözmesine olanak tanıyacak, ‘koronatahvilleri’ olarak adlandırılan ortak tahvillerin bir an önce çıkarılmasını istedi.

Başbakan, “Eğer bir savaştaysanız kazanmak için her şeyi yapmalısınız, kendinizi, yeniden yapılanma için gereken tüm araçlarla donatmalısınız” dedi.

13 bin 915 kişinin yaşamını yitirdiği İtalya, salgın kaynaklı ölümler bakımından ilk sırada geliyor. Toplam vaka sayısı bakımından ise ABD ve İspanya’nın ardından üçüncü sırada bulunan İtalya’da virüsle enfekte olan 115 bin 242 kişi bulunuyor.

AB’den ‘geç’ gelen özür

Avrupa ülkelerinin İtalya’ya tıbbi malzeme göndermeye yanaşmaması ve koronavirüsle mücadelede ortak euro tahvili çıkarılmasını reddetmesi Brüksel ile Roma arasında kriz yaratmıştı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, La Repubblica gazetesine yayınlanan makalesinde, başlangıçta İtalya ile yeterince dayanışma göstermediğini kabul etmişti.

“Pandemiyi sadece hep beraber Birlik olarak yenebileceğimizi fark etmediler. Bu inciticiydi ve bundan kaçınılabilirdi. Ama bugün Avrupa İtalya’nın yanındadır” diyen Von der Leyen, İtalya’dan özür dilemişti.