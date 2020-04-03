İngiltere, koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısında Çin’i geçti

Johns Hopkins Üniversitesi’nin yayımladığı son verilere göre İngiltere, ölen kişi sayısı bakımından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıç noktası Çin’i geride bıraktı.

Üniversitenin güncel rakamlarına göre, İngiltere’de Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 3 bin 605 rakamına ulaştı. Çin’de virüs kaynaklı ölen kişi sayısı 3 bin 326 olarak rapor ediliyor.

Dünya genelinde salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 56 bini aşarken vaka sayısı da 1 milyonu 66 bini aşmış durumda.

Kovid-19 sebebiyle en fazla ölüm İtalya’da kayda geçerken onu sırasıyla İspanya ve Fransa takip ediyor.