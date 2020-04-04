İngiltere'de İşçi Partisinin yeni lideri Keir Starmer oldu

Jeremy Corbyn'in aralık ayındaki seçimde alınan büyük yenilginin ardından istifa kararı almasıyla başlayan liderlik yarışı neticelendi.

Adaylardan Starmer, ilk tur oylamada delegelerin yarısından fazlasının desteğini alarak partinin yeni lideri oldu.

57 yaşındaki Starmer, zaferinin ardından yayınladığı video mesajda, muhalefette "yapıcı bir şekilde çalışma" sözü verirken partisinin "zamanı geldiğinde ülkeye hükümette yeniden hizmet edebileceğini umduğunu" söyledi.

Başbakan'la koronavirüs salgınını görüşecek

Partiye yönelik anti-semitizm suçlamalarına da değinen Starmer, "bu zehri köklerinden sökme" vaadinde bulundu.

Başbakan Boris Johnson'ın arayarak tebrik ettiği yeni lider, gelecek hafta koronavirüs krizini ele almak amacıyla Başbakan'ın yaptığı daveti kabul etti.

Starmer, Ekim 2016'dan beri partinin sözcülüğü görevini yürütüyordu. Aslen avukat olan ve kendini sosyalist olarak tanımlayan Starmer, ilk kez 2015'te milletvekili seçilmişti.

Seçim hezimeti

12 Aralık'ta yapılan erken genel seçimde İşçi Partisi, 1935'ten bu yana en ağır yenilgisini almış ve Corbyn, sonuçların açıklanmasının ardından parti liderliğini bırakacağını açıklamıştı.

Başbakan Boris Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti ise seçimden tek başına iktidarla çıkmıştı.