İspanya'da koronavirüs ölümlerindeki artış oranı azalıyor

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısındaki artış oranı art arda 4 gündür düşüş gösteriyor. Ölü sayısında 2 Mart'tan, vaka sayısında da 25 Şubat'tan bu yana günlük oranlar açısından en düşük artışlar tespit edildi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin artış oranı son 10 günün en düşük seviyesine geriledi.

Bakanlığın verilerine göre, düne göre 674 artışla toplam ölü sayısı 12 bin 418'e çıktı.

Düne göre ölüm artışının yüzde 5.74 olması, 2 Mart'tan bu yana oran bakımından en düşük artış olarak öne çıktı.

Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda 26 Mart'ta 655, 27 Mart'ta 769, 28 Mart'ta 832, 29 Mart'ta 838, 30 Mart'ta 812, 31 Mart'ta 849, 1 Nisan'da 864, 2 Nisan'da 950, 3 Nisan'da 932, 4 Nisan'da ise 809 kişi hayatını kaybetmişti.

Diğer yandan vaka sayısı düne göre 6 bin 23 artışla 130 bin 759'a yükseldi. Vaka sayısında düne nazaran yüzde 4.83'lük artış tespit edilirken, bu da 25 Şubat'tan bu yana en düşük vaka artışı olarak kayıtlara geçti.

Mevcut durumda Kovid-19 hastalarından 6 bin 861'i (düne göre 329 artış) yoğun bakımda olmak üzere toplam 58 bin 744'ü hastanede tedavi görürken, taburcu olanların toplam sayısı düne nazaran 3 bin 861 artışla 38 bin 80 oldu.

İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla, iki gün önce yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 hastalarında ölü ve vaka sayısında eğrinin zirve yaptığını ve aşağı yönlü bir eğri beklediklerini açıklamıştı.

Son veriler gerek ölü gerek vaka sayısındaki eğrinin 2 Nisan'da zirve yaptıktan sonra aşağı yönlü gitmeye başladığını gösteriyor.