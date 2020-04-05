İspanya'da koronavirüs ölümlerindeki artış oranı azalıyor

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin artış oranı son 10 günün en düşük seviyesine geriledi.
Düne göre ölüm artışının yüzde 5.74 olması, 2 Mart'tan bu yana oran bakımından en düşük artış olarak öne çıktı.
Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda 26 Mart'ta 655, 27 Mart'ta 769, 28 Mart'ta 832, 29 Mart'ta 838, 30 Mart'ta 812, 31 Mart'ta 849, 1 Nisan'da 864, 2 Nisan'da 950, 3 Nisan'da 932, 4 Nisan'da ise 809 kişi hayatını kaybetmişti.
Diğer yandan vaka sayısı düne göre 6 bin 23 artışla 130 bin 759'a yükseldi. Vaka sayısında düne nazaran yüzde 4.83'lük artış tespit edilirken, bu da 25 Şubat'tan bu yana en düşük vaka artışı olarak kayıtlara geçti.
İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla, iki gün önce yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 hastalarında ölü ve vaka sayısında eğrinin zirve yaptığını ve aşağı yönlü bir eğri beklediklerini açıklamıştı.
Son veriler gerek ölü gerek vaka sayısındaki eğrinin 2 Nisan'da zirve yaptıktan sonra aşağı yönlü gitmeye başladığını gösteriyor.
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