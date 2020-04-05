Avrupa Komisyonu: Yeni bir Marshall Planı'na ihtiyaç var

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen AB ülkelerine yardım etmek için bir Marshall Planı'na ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Almanya'nın Die Welt gazetesinde makalesi yayımlanan Avrupa Birliği'nin (AB) icra organı Avrupa Komisyonu'nun Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa’nın bilinmeyen bir düşman ve benzeri görülmemiş bir krizle beklenmedik sırada karşı karşıya kaldığını belirtti.

Almanya’da iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin eski bakanlarından olan von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden etkilenen AB ülkelerinin ekonomik krizden çıkmaları için daha fazla para ayrılması gerektiğini vurguladı.

"Avrupa için bir Marshall Planı'na ihtiyaç var" diyen von der Leyen, 'bundan dolayı AB bütçesinde büyük yatırımların yer alması, tüm ülkeler tarafından dayanışma aracı olarak kabul edilen AB bütçesinin krize uygun şekillendirmesi' çağrısında bulundu.

Almanya’daki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grubu Başkanı Ralph Brinkhaus da Kovid-19'dan kaynaklanan krizin üstesinden gelemeyen AB ülkeleri için 'yardım paketi' oluşturulması gerektiğini söyledi.

Brinkhaus, olumsuz etkilenen ülkelere hızlı şekilde yardımların ulaştırılması gerektiğini belirterek, "Avrupa'nın özellikle kriz döneminde dayanışma içinde olması lazım" dedi.

İspanya Başbakanı da aynı telden

Marshall Planı, İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa ülkelerini yeniden ayağa kaldırmak için ABD'nin yürürlüğe koyduğu ekonomik yardım paketinin adıydı.

Koronavirüsün Avrupa'da en çok vurduğu ülkelerden olan İspanya'da Başbakan Pedro Sánchez de yeni Marshall Planı talep etti.

These are very challenging times, which call for audacious decisions to protect our citizens. It is time for Europe to offer a single, united, extreme and ambitious response that preserves our economic and social model.



Europe itself is at stake.https://t.co/5gjAvKbRpa — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 5, 2020

'Savaş zamanındaki gibi'

İspanya Başbakanı, İngiliz gazetesi The Guardian'da yayımladığı makalesinde Avrupa için yeni bir Marshall Planı'na ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

'İspanya gibi kamu borcu yüksek olan ülkelerin desteklenmesi için yeni önlemlerin alınmasını' isteyen Sánchez, 'Avrupa'nın savaş zamanında olduğu gibi ekonomik adımlar atması ve Avrupa'nın direnişiyle yeniden canlanmasının sağlanması gerektiğini' belirtti.