Almanya'ya dönenlere 2 hafta karantina uygulanacak

Alman Haber Ajansı (DPA), koronavirüs salgını nedeniyle hükümetin yurt dışından ülkeye dönen AB ve Alman vatandaşları için iki haftalık karantina uygulaması başlatacağını yazdı.

DPA'nın hükümet çevrelerine dayandırdığı haberine göre, bugün toplanan kabine, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden gelen ve yurt dışında olup da ülkeye dönen Alman vatandaşlarının kendi ikamet yerlerinde iki hafta karantinada kalmalarını kararlaştırdı.

Salgın nedeniyle sadece geçerli bir sebebi olanların ülkeye girişine izin verilecek. Ülkeye sadece birkaç günlüğüne gelecek diplomat ya da iş insanları bu karardan muaf olacak.

Almanya'da salgın nedeniyle yaşanan can kaybı 1584'e, vaka sayısı 100 bin 132'ye yükseldi.